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Автор Елена Былкина

Ворвался во время тихого часа: появились подробности о стрельбе в детском саду

Происшествия

Подозреваемый в расстреле детей и воспитателей в детском саду в Ульяновской области мужчина утром сообщил жене, что собирается на охоту.

Ворвался во время тихого часа: появились подробности о стрельбе в детском саду

Как сообщает Telegram-канал Baza, мужчина, убивший двоих детей и сотрудниц в детском саду "Рябинка", явился в дошкольное учреждение во время тихого часа.

Охраны в детском саду не было, и злоумышленник легко оттолкнул сотрудницу, которая занималась уборкой. Преступник поднялся на второй этаж и открыл огонь из ружья "Иж-27".

Он ранил двух сотрудниц детского сада, а после застрелил двух детей. После этого он покончил жизнь самоубийством.

По предварительной информации, убийца проживал в поселке Вешкайма. Его зовут Александр Дронин. Ему 68 лет. Именно на этого человека было зарегистрировано оружие.

Супруга Дронина сообщила, что муж объяснил ей, что отправляется на охоту. После этого он не выходил на связь.

Дронин — пенсионер, тогда как мужчина, напавший на детский сад, выглядит моложе. Опознать преступника сложно, так как у него изуродовано лицо.

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Автор: Елена Былкина
Темы стрельба ульяновская область
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