Соловьёв сообщил о крупнейшем в Европе складе боеприпасов в Приднестровье

Целью обстрелов украинскими силами территории Приднестровья может быть крупнейший в Европе склад российских боеприпасов, считает журналист Владимир Соловьёв.

По его информации, склад находится неподалёку от украинской границы в селе Колбасна. Его охраной занимаются российские и приднестровские военные.

"В двух километрах от границы с Украиной находится крупнейший в Европе склад боеприпасов. По данным ряда экспертов, количества боеприпасов со склада в Приднестровье хватит на десятилетия войны", — сообщил Соловьёв.

Ранее у здания министерства госбезопасности Приднестровья произошла серия взрывов, здание также подверглось обстрелу. Позднее взрывы прогремели в поселке Маяк и повредили радиовышки.