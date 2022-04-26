Целью обстрелов украинскими силами территории Приднестровья может быть крупнейший в Европе склад российских боеприпасов, считает журналист Владимир Соловьёв.
По его информации, склад находится неподалёку от украинской границы в селе Колбасна. Его охраной занимаются российские и приднестровские военные.
"В двух километрах от границы с Украиной находится крупнейший в Европе склад боеприпасов. По данным ряда экспертов, количества боеприпасов со склада в Приднестровье хватит на десятилетия войны", — сообщил Соловьёв.
Ранее у здания министерства госбезопасности Приднестровья произошла серия взрывов, здание также подверглось обстрелу. Позднее взрывы прогремели в поселке Маяк и повредили радиовышки.
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