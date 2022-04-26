Мужчина открыл стрельбу по детям в Ульяновской области: четверо погибших

В Ульяновской области вооружённый злоумышленник атаковал здание детского сада. Сообщается о четырёх жертвах стрельбы в дошкольном учреждении.

Как сообщает Telegram-канал "Подъём", неизвестный выстрелил в нянечку и детей, а затем в себя. В детском саду сейчас работают правоохранительные органы.

Власти Ульяновской области сообщили о четырех погибших при стрельбе в детском саду.

Ранее девушка, которая открыла стрельбу в детсаду Красноярска, призналась что пришла в образовательное учреждение с оружием с целью убить мальчиков.