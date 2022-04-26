В Ульяновской области вооружённый злоумышленник атаковал здание детского сада. Сообщается о четырёх жертвах стрельбы в дошкольном учреждении.
Как сообщает Telegram-канал "Подъём", неизвестный выстрелил в нянечку и детей, а затем в себя. В детском саду сейчас работают правоохранительные органы.
Власти Ульяновской области сообщили о четырех погибших при стрельбе в детском саду.
Ранее девушка, которая открыла стрельбу в детсаду Красноярска, призналась что пришла в образовательное учреждение с оружием с целью убить мальчиков.
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Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел, найденных на улицах в украинских городах Буча и Ирпень.