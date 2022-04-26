В Греции на Пасху украинцы напали на россиян и избили женщину

Украинцы в Греции в ходе драки жестоко избили гражданку России Оксану Маряхину. Инцидент произошёл на праздник Пасхи.

"Человек, которого я немного знаю, ударил меня кастетом в лицо, в заднюю часть головы, а когда упала, били ногами. Синяки у меня на руках, на ногах, на рёбрах. У меня однозначно есть сотрясение, разбита голова, разбито лицо", — приводит слова потерпевшей РИА Новости.

По словам Маряхиной, конфликт произошёл на пляже в Афинах, где отдыхали несколько компаний. В какой-то момент находившаяся неподалёку группа украинцев начала выкрикивать лозунги, прославляющие их страну. В ответ россияне крикнули "Слава России". После этого украинцы с различными предметами напали на группу россиян.

Маряхина рассказала, что украинская компания была намного более многочисленной. Попытки женщины разнять дерущихся привели к тому, что её жестоко избили. При этом она заявила, что немного знакома с одним из напавших украинцев.

Потерпевшая уже обратилась в полицию. Ей предстоит пройти судебную медэкспертизу и зафиксировать полученные побои.