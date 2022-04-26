В Минобороны РФ заявили о минировании нацбатальонами водохранилища в ДНР

Боевики украинских нацбатальонов заминировали водохранилище в ДНР, заявили в Минобороны РФ.

По информации Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, заминирована дамба Карловского водохранилища в селе Карловка.

Сообщается, что при подрыве дамбы водохранилища затопление будет грозить шести населённым пунктам с общей численностью населения свыше 10 тысяч человек.

Кроме того, высока вероятность ухудшения эпидобстановки в районе затопления после ухода воды из-за повреждения систем жизнеобеспечения.

Ранее стало известно, что украинские националисты заминировали плотину на водохранилища Углегорской ТЭЦ в Светлодарске. При подрыве плотины в зоне затопления может оказаться ряд населённых пунктов с общей численностью жителей более 15 тысяч человек.

По информации Следственного комитета РФ, главой ведомства Александром Бастрыкиным поручено установить, кто из командования ВСУ принял решение о минировании плотины в Светлодарске.