Мужчина, подозреваемый во взрыве в жилом доме Санкт-Петербурга, попал на камеры видеонаблюдения.
Телеканал "360" опубликовал кадры, полученные с установленной на подъезде камеры. На них видно, что подозреваемый в маске смотрит в телефон, затем спешно заходит в подъезд.
Вскоре в доме произошёл мощный взрыв. В результате ЧП на фасаде трёх верхних этажей появилась трещина, повредились двери лифта. В некоторых квартирах выбило стёкла.
Спасатели эвакуировали 66 жильцов и разместили их на базе школы.
На сайте СК РФ по Санкт-Петербургу сообщается, что следователи возбудили уголовное дело по признакам покушения на убийство. По данным следствия, взрыв зафиксировали в ночь с 24 на 25 апреля на восьмом этаже дома по Товарищескому проспекту.
Эксперты проводят осмотр места происшествия и выясняют точные обстоятельства случившегося.
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