Подозреваемый во взрыве в жилом доме Санкт-Петербурга попал на видео

Мужчина, подозреваемый во взрыве в жилом доме Санкт-Петербурга, попал на камеры видеонаблюдения.

Телеканал "360" опубликовал кадры, полученные с установленной на подъезде камеры. На них видно, что подозреваемый в маске смотрит в телефон, затем спешно заходит в подъезд.

Вскоре в доме произошёл мощный взрыв. В результате ЧП на фасаде трёх верхних этажей появилась трещина, повредились двери лифта. В некоторых квартирах выбило стёкла.

Спасатели эвакуировали 66 жильцов и разместили их на базе школы.

На сайте СК РФ по Санкт-Петербургу сообщается, что следователи возбудили уголовное дело по признакам покушения на убийство. По данным следствия, взрыв зафиксировали в ночь с 24 на 25 апреля на восьмом этаже дома по Товарищескому проспекту.

Эксперты проводят осмотр места происшествия и выясняют точные обстоятельства случившегося.