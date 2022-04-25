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Автор Дмитрий Плотников

В здании министерства госбезопасности Приднестровья прогремела серия взрывов

Происшествия

Несколько взрывов в здании министерства госбезопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики произошло в Тирасполе. Всё случилось около 17:00, в здании МГБ ПМР, расположенном на перекрёстке улиц Манойлова и Карла Маркса.

В здании министерства госбезопасности Приднестровья прогремела серия взрывов

Как сообщают очевидцы в соцсетях, были слышны несколько мощных хлопков. Взрывами побиты стёкла в соседних домах. На месте взрывов стоят машины силовиков и спецслужб.

В Интернете опубликованы фото очевидцев, на которых видны использованные гранатометы рядом со зданием.

"У здания Министерства госбезопасности в Тирасполе валяются стрелянные РПГ-22 и РПГ-27, а также реактивная граната", — сообщают местные жители.

По информации, есть жертвы. Местное население уверено, что взрывы связаны с украинскими "бежнецами".

Ранее сообщалось, что Россия выступает за проведение переговоров по приднестровскому конфликту в формате "5+2". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Кремль готов стать гарантом и посредником в процессе урегулирования.

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Автор: Дмитрий Плотников
Темы тирасполь приднестровье
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