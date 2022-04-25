В Удмуртии завели дело из-за возможной детонации взрывателя снаряда в детсаду

Обстоятельства инцидента с "хлопком" на территории детсада выясняют следователи в Удмуртии.

По информации регионального СУ СКР, хлопок произошёл 25 апреля в детсаду села Пугачёво Малопургинского района. При этом получили царапины двое шестилетних воспитанников учреждения.

"Предположительно, произошла детонация взрывателя снаряда, который они нашли на территории посёлка", — говорится в сообщении.

В настоящее время детей осмотрели врачи. Сообщается, что медпомощь дошкольникам не потребовалась.

В связи с хлопом в детсаду следователи возбудили уголовное дело по статьям УК РФ "Халатность" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов".

На месте происшествия работают сотрудники СКР и криминалисты. Ведётся допрос очевидцев происшествия.