Обстоятельства инцидента с "хлопком" на территории детсада выясняют следователи в Удмуртии.
По информации регионального СУ СКР, хлопок произошёл 25 апреля в детсаду села Пугачёво Малопургинского района. При этом получили царапины двое шестилетних воспитанников учреждения.
"Предположительно, произошла детонация взрывателя снаряда, который они нашли на территории посёлка", — говорится в сообщении.
В настоящее время детей осмотрели врачи. Сообщается, что медпомощь дошкольникам не потребовалась.
В связи с хлопом в детсаду следователи возбудили уголовное дело по статьям УК РФ "Халатность" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов".
На месте происшествия работают сотрудники СКР и криминалисты. Ведётся допрос очевидцев происшествия.
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