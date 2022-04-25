EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Евгения Васильева

Мошенники просят россиян пожертвовать деньги семьям погибших на Украине солдат

Происшествия

Российские журналисты предупредили о недавно появившемся способе украсть деньги граждан. Выяснилось, что злоумышленники звонят жертвам с просьбой материально поддержать близких военных из Псковской дивизии на Украине, которые на самом деле погибли во время Второй чеченской войны.

Мошенники просят россиян пожертвовать деньги семьям погибших на Украине солдат

По информации Baza, таким образом мошенники обманули пенсионера Юрия Александровича. Ему позвонил "работник благотворительного центра" Александр и сообщил о смерти 74 десантников в ходе спецоперации РФ по принуждению к миру на Украине, что оказалось дезинформацией. Жертва отправила злоумышленнику 27 тысяч рублей. В итоге карту заблокировали из-за подозрительных операций. Москвич обратился в полицию.

Ранее эксперт Роман Митюшкин рассказал Pravda.Ru, как не стать жертвой мошенников при покупке машины с пробегом. Как подчеркнул специалист, злоумышленники пытаются скрыть повреждения.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
Темы чечня москва россия мошенники
Sberbank
Новости
ВМС КНР запустили новые гиперзвуковые ракеты YJ-21 в ответ на учения ВМС США
Армия РФ и бойцы ДНР прекращают все боевые действия рядом с "Азовсталью"
Ходаковский: украинские морпехи с "Азовстали" призывают к миру от безысходности
Трое екатеринбургских восьмиклассников пострадали в ДТП с пьяным учителем
Главный страх премьера Польши: "Найдутся желающие восстановить связи с РФ"
Кранчева: миграционным процессам в Евразии необходимо эффективное регулирование
Мошенники просят россиян пожертвовать деньги семьям погибших на Украине солдат
Владельцы отелей в Турции жалуются на угрозы из-за приёма туристов из РФ
Жаманкулов: в Киргизии запретили показ трёх фильмов о событиях в Донбассе
Артамонов: вторая фаза спецоперации продлится несколько месяцев
Популярное
Мир. Новости мира
Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел из Бучи

Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел, найденных на улицах в украинских городах Буча и Ирпень.

Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел из Бучи
Литовский наёмник на Украине: начал стрелять в русских — жить тебе 10 минут
Силовые структуры
Литовский наёмник на Украине: начал стрелять в русских — жить тебе 10 минут
Силовые структуры
ВС РФ ликвидировали в ЛНР наёмников "Иностранного легиона" из Грузии
Силовые структуры
Спецназ из Чечни захватил украинского военного из подземелья "Азовстали"
Александр Артамонов Выборы во Франции "Да здравствует новый-старый президент!" Александр Артамонов Любовь Степушова Вашингтон в положении грогги после удара от G20 Любовь Степушова Олег Подгорецкий Россия не может существовать как уродливая копия США Олег Подгорецкий
Силовые структуры
NI: ВМС США намерены одолеть ПВО РФ и КНР с помощью нового комплекса РЭБ
Силовые структуры
Верещак: ВС РФ не будут щадить британский спецназ SAS на Украине, как в Чечне
Армия РФ захватила новые трофеи на Украине — от "Максима" до "Джавелина"
Силовые структуры
Армия РФ захватила новые трофеи на Украине — от "Максима" до "Джавелина"
Последние материалы
Армия РФ и бойцы ДНР прекращают все боевые действия рядом с "Азовсталью"
Ходаковский: украинские морпехи с "Азовстали" призывают к миру от безысходности
Трое екатеринбургских восьмиклассников пострадали в ДТП с пьяным учителем
Главный страх премьера Польши: "Найдутся желающие восстановить связи с РФ"
Кранчева: миграционным процессам в Евразии необходимо эффективное регулирование
Мошенники просят россиян пожертвовать деньги семьям погибших на Украине солдат
Владельцы отелей в Турции жалуются на угрозы из-за приёма туристов из РФ
Жаманкулов: в Киргизии запретили показ трёх фильмов о событиях в Донбассе
Артамонов: вторая фаза спецоперации продлится несколько месяцев
По факту взрыва в многоэтажке в Петербурге завели дело о попытке убийства
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников