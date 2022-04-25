Мошенники просят россиян пожертвовать деньги семьям погибших на Украине солдат

Российские журналисты предупредили о недавно появившемся способе украсть деньги граждан. Выяснилось, что злоумышленники звонят жертвам с просьбой материально поддержать близких военных из Псковской дивизии на Украине, которые на самом деле погибли во время Второй чеченской войны.

По информации Baza, таким образом мошенники обманули пенсионера Юрия Александровича. Ему позвонил "работник благотворительного центра" Александр и сообщил о смерти 74 десантников в ходе спецоперации РФ по принуждению к миру на Украине, что оказалось дезинформацией. Жертва отправила злоумышленнику 27 тысяч рублей. В итоге карту заблокировали из-за подозрительных операций. Москвич обратился в полицию.

Ранее эксперт Роман Митюшкин рассказал Pravda.Ru, как не стать жертвой мошенников при покупке машины с пробегом. Как подчеркнул специалист, злоумышленники пытаются скрыть повреждения.