По факту взрыва в многоэтажке в Петербурге завели дело о попытке убийства

Обстоятельства взрыва в многоквартирном доме выясняют следователи в Санкт-Петербурге.

По информации городского ГСУ СКР, взрыв в подъезде многоэтажки на Товарищеском проспекте произошёл в ночь на 25 апреля. У одной из квартир на восьмом этаже, взорвалась, предположительно, петарда. При этом были повреждены окна и двери подъезда. Кроме того, из-за падения осколков из выбитых окон получили повреждения припаркованные у дома автомобили. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Следователи возбудили по факту произошедшего уголовное дело по статье УК РФ "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом".

"В настоящее проводится осмотр места происшествия, назначаются экспертизы, выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств", — говорится в сообщении ведомства.