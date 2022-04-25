В СКР планируют установить участников подготовки провокации СБУ в Лисичанске

Сотрудники Следственного комитета РФ намерены установить всех, кто причастен к организации провокации, готовящейся, по данным министерства обороны РФ, в Лисичанске.

Согласно сведениям Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию, сотрудники СБУ при содействии британских спецслужб готовят в Лисичанске съёмки фейка о "бесчинствах русских", который планируется распространить в ближайшее время в западных СМИ. Сообщается, что для проведения постановочных съёмок в город уже прибыли представители украинских и западных СМИ, ранее замеченные в Буче.

По информации СКР, российские следователи планируют запросить у Минобороны информацию о подготовке провокации в Лисичанске.

"Следственный комитет России изучит данную информацию с целью установления лиц, причастных к организации провокаций, и последующей дачи уголовно-правовой оценки их действиям", — говорится в сообщении Следственного комитета.