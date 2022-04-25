Сотрудники ФСБ предотвратили попытку совершения теракта на одном из объектов транспорта.
По информации ведомства, в подготовке теракта подозревается мужчина, который, по данным ФСБ, является сторонником запрещённой в РФ международной террористической организации.
Сообщается, что подозреваемый действовал по указанию из-за рубежа. Сотрудники ФСБ задержали злоумышленника при подготовке преступления.
У подозреваемого обнаружили взрывчатку и поражающие элементы для изготовления самодельного взрывного устройства. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье УК РФ "Приготовление к террористическому акту". По информации ФСБ, задержанный признал свою вину в преступлении.
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