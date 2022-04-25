В Польше украинцы избили поляка за "русские" пельмени

Беженцы с Украины избили в Польше местного жителя за пельмени.

Всё произошло в городе Новы-Двур-Мазовецки. Горожанина в магазине угораздило купить себе на ужин русские пельмени. И именно слово "русские" стало ключевым для конфликта.

Три мигранта с Украины накинулись на поляка и жёстко "отходили" его, нанеся жертве тяжёлые увечья.

Однако далеко убежать им не удалось, их задержала полиция, пишет издание Wrtualnynowydwor.

Суд уже удовлетворил ходатайство прокуратуры и арестовал "свидомных" на три месяца. Гостям из Незалежной грозит до восьми лет лишения свободы.

Издание сообщает, что 22 февраля также три молодых украинца жестоко избили местного. Он получил тяжёлые травмы и сейчас находится в больнице. Сообщается, что в квартиру к поляку ворвались три гражданина Украины и избили хозяина и его сына. В отношении троих подозреваемых суд по ходатайству прокурора постановил трёхмесячный арест. Мужчинам тоже грозит долгий тюремный срок.