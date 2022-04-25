Военкоры: Украина атаковала Брянск

Сегодня ночью жители Брянска в соцсетях начали писать о пожаре на нефтебазе "Дружба". Сообщали также о взрывах и взвывших сиренах воздушной тревоги.

Чуть позже появились сообщения о том, что горит не только нефтебаза, но и армейские склады ГСМ. Официально на данный момент подтвержден только пожар на "Дружбе", который потушить пока не удаётся. Информации о пострадавших нет.

В интернете уже назвали случившееся украинской атакой (повторим: официальных комментариев властей и/или военных на момент публикации материала не было — Прим. ред.).

Первым версию удара ВСУ озвучил военкор Евгений Поддубный. Он связал пожар на брянской нефтебазе с визитом госсектретаря США Энтони Блинкена в Киев.

"Пока в "центре принятия решений" гостили глава госдепа и минобороны США в Брянске загорелось. Нормально так режим решил прикрыться американскими чиновниками. Продолжаем наблюдать, как уровень показателя "о…ли" растёт. Может западные друзья киевского режима переведут свои посольства в кабинеты на Банковой? Или в Генштаб? Чего стесняются?", — пишет Поддубный в своём Telegram.

Другой военкор — Владлен Татарский - уверен, что "удар по Брянской нефтебазе" — это только начало и украинский режим начинает переносить боевые действия на территорию РФ, чему свидетельства — удары по приграничным сёлам.

"Укры буду наносить удары, где главная цель это просто убийство большого количества гражданского населения. Впрочем, мы это уже проходили на Донбассе, — пишет Татарский. — Нам нужно начать серьёзно воевать, пока мы не дошли до вырезания сёл в Белгородской области и хождение в противогазах где-нибудь в Брянске".

И, добавляет военкор, пора уже российским властям всерьёз взяться за "пятую колонну":

"Арест, и отправление на принудительное лечение, прямо с телешоу, всех, кто несёт ересь".