Неизвестное устройство взорвалось в одном из многоквартирных домов Санкт-Петербурга.
Согласно информации источника ТАСС в экстренных службах, взрыв прогремел в подъезде девятиэтажки.
"На лестничной площадке между 7-м и 8-м этажом жилой девятиэтажки в Петербурге произошел взрыв неустановленного устройства", — заявил собеседник агентства.
По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. Взрыв не вызвал пожара. Однако на фасаде дома в районе трёх последних этажей образовалась трещина. Выбиты окна, получили повреждения двери лифта.
В настоящее время 66 жильцов пострадавшего подъезда эвакуировали и разместили на базе одной из школ.
"Ведётся обследование дома, чтобы определить, могут ли в нём дальше проживать люди", — рассказал собеседник агентства.
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