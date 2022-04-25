В подъезде многоэтажки в Санкт-Петербурге прогремел взрыв

Неизвестное устройство взорвалось в одном из многоквартирных домов Санкт-Петербурга.

Согласно информации источника ТАСС в экстренных службах, взрыв прогремел в подъезде девятиэтажки.

"На лестничной площадке между 7-м и 8-м этажом жилой девятиэтажки в Петербурге произошел взрыв неустановленного устройства", — заявил собеседник агентства.

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. Взрыв не вызвал пожара. Однако на фасаде дома в районе трёх последних этажей образовалась трещина. Выбиты окна, получили повреждения двери лифта.

В настоящее время 66 жильцов пострадавшего подъезда эвакуировали и разместили на базе одной из школ.

"Ведётся обследование дома, чтобы определить, могут ли в нём дальше проживать люди", — рассказал собеседник агентства.