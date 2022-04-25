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Автор Петр Ермилин

Число заболевших Covid-19 составило 509 с половиной миллиона человека

Происшествия

Сегодня рано утром Университетский центр системных наук и инженерии (CSSE) сообщил, что число заболевших и погибших составляют 509 487 608 и 6 217 821 человек соответственно, а общее количество введенных доз вакцины увеличилось до 11 237 340 926.

Число заболевших Covid-19 составило 509 с половиной миллиона человека

По данным CSSE, США по-прежнему остаются наиболее пострадавшей страной с самым высоким в мире числом случаев заболевания и смертей — 80 984 914 и 991 254 соответственно.

На Индию приходится второе место по количеству заболевших — 43 057 545 человек.

Другими странами с более чем 10 миллионами случаев являются:

  • Бразилия (30 349 463),
  • Франция (28 494 054),
  • Германия (24 180 512),
  • Великобритания (22 106 306),
  • Россия (17 872 625),
  • Южная Корея (16 929 564),
  • Италия (16 136 057),
  • Турция (15 018 547),
  • Испания (11 736 893)
  • и Вьетнам (10 563 502).

Страны с числом умерших от ковида более 100 000 человек:

  • Бразилия (662 891),
  • Индия (522 193),
  • Россия (367 366),
  • Мексика (324 117),
  • Перу (212 736),
  • Великобритания (173 985),
  • Италия (162 688),
  • Индонезия (156 100). ,
  • Франция (146 097),
  • Иран (140 975),
  • Колумбия (139 778),
  • Германия (134 179),
  • Аргентина (128 344),
  • Польша (115 948),
  • Украина (112 459),
  • Испания (103 721)
  • и Южная Африка (100 303).

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Автор: Петр Ермилин
Темы covid-19
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