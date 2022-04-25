Сегодня рано утром Университетский центр системных наук и инженерии (CSSE) сообщил, что число заболевших и погибших составляют 509 487 608 и 6 217 821 человек соответственно, а общее количество введенных доз вакцины увеличилось до 11 237 340 926.
По данным CSSE, США по-прежнему остаются наиболее пострадавшей страной с самым высоким в мире числом случаев заболевания и смертей — 80 984 914 и 991 254 соответственно.
На Индию приходится второе место по количеству заболевших — 43 057 545 человек.
Другими странами с более чем 10 миллионами случаев являются:
Страны с числом умерших от ковида более 100 000 человек:
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