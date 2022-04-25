Число заболевших Covid-19 составило 509 с половиной миллиона человека

Сегодня рано утром Университетский центр системных наук и инженерии (CSSE) сообщил, что число заболевших и погибших составляют 509 487 608 и 6 217 821 человек соответственно, а общее количество введенных доз вакцины увеличилось до 11 237 340 926.

По данным CSSE, США по-прежнему остаются наиболее пострадавшей страной с самым высоким в мире числом случаев заболевания и смертей — 80 984 914 и 991 254 соответственно.

На Индию приходится второе место по количеству заболевших — 43 057 545 человек.

Другими странами с более чем 10 миллионами случаев являются:

Бразилия (30 349 463),

Франция (28 494 054),

Германия (24 180 512),

Великобритания (22 106 306),

Россия (17 872 625),

Южная Корея (16 929 564),

Италия (16 136 057),

Турция (15 018 547),

Испания (11 736 893)

и Вьетнам (10 563 502).

Страны с числом умерших от ковида более 100 000 человек:

Бразилия (662 891),

Индия (522 193),

Россия (367 366),

Мексика (324 117),

Перу (212 736),

Великобритания (173 985),

Италия (162 688),

Индонезия (156 100). ,

Франция (146 097),

Иран (140 975),

Колумбия (139 778),

Германия (134 179),

Аргентина (128 344),

Польша (115 948),

Украина (112 459),

Испания (103 721)

и Южная Африка (100 303).