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Автор Ольга Лебедева

"Взрывы и пожар" - в Брянске горит нефтебаза

Происшествия

В ночь на понедельник на нефтебазе в Брянске (Ростовская область) вспыхнул пожар.  Местные жители в соцсетях сообщают, что перед тем, как в небо взметнулось пламя, были слышны взрывы и выли сирены воздушной тревоги.

Такими кадрами жители Брянка делятся в соцсетях. В МЧС подтвердили факт возгорания.

Экстренные службы начали эвакуацию жителей домов вблизи горящей нефтебазы. Официальные лица пока не комментируют причины инцидента.

По словам местных жителей, взрывы и пожары произошли ещё в нескольких районах Брянска.

  • Расстояние от Брянска до границы с Украиной-154 км. Ранее территория области подвергалась обстрелу. Есть пострадавшие.
  • Расстояние от Белгорода (где 1 апреля нефтебаза была атакована вертолетами Вооруженных Сил Украины) до границы с Украиной составляет 37 км.

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Автор: Ольга Лебедева
пожар брянск
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