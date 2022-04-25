В ночь на понедельник на нефтебазе в Брянске (Ростовская область) вспыхнул пожар. Местные жители в соцсетях сообщают, что перед тем, как в небо взметнулось пламя, были слышны взрывы и выли сирены воздушной тревоги.
Такими кадрами жители Брянка делятся в соцсетях. В МЧС подтвердили факт возгорания.
Экстренные службы начали эвакуацию жителей домов вблизи горящей нефтебазы. Официальные лица пока не комментируют причины инцидента.
По словам местных жителей, взрывы и пожары произошли ещё в нескольких районах Брянска.
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