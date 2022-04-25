"Взрывы и пожар" - в Брянске горит нефтебаза

В ночь на понедельник на нефтебазе в Брянске (Ростовская область) вспыхнул пожар. Местные жители в соцсетях сообщают, что перед тем, как в небо взметнулось пламя, были слышны взрывы и выли сирены воздушной тревоги.

Такими кадрами жители Брянка делятся в соцсетях. В МЧС подтвердили факт возгорания.

Экстренные службы начали эвакуацию жителей домов вблизи горящей нефтебазы. Официальные лица пока не комментируют причины инцидента.

По словам местных жителей, взрывы и пожары произошли ещё в нескольких районах Брянска.

Расстояние от Брянска до границы с Украиной-154 км. Ранее территория области подвергалась обстрелу. Есть пострадавшие.

Расстояние от Белгорода (где 1 апреля нефтебаза была атакована вертолетами Вооруженных Сил Украины) до границы с Украиной составляет 37 км.