В приграничное село Отрадное в Белгородской области прилетел снаряд, выпущенный с территории Украины. Об этом сообщил глава Белгородского района Белгородской области Владимир Перцев.
Он назвал недостоверными сведения о шести снарядах, упавших на местном кладбище. По словам чиновника, речь идёт об одном боеприпасе в поле.
"Был прилёт снаряда со стороны Украины, но не на кладбище, а в поле. Это был один снаряд, а не шесть, как это преподносят в недостоверных источниках", — отметил Перцев.
Глава района добавил, что в результате атаки никто не пострадал, также не получили повреждения объекты инфраструктуры.
Село Отрадное расположено в семи километрах от границы с Украиной.
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