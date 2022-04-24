Снаряд прилетел в Белгородскую область со стороны Украины

В приграничное село Отрадное в Белгородской области прилетел снаряд, выпущенный с территории Украины. Об этом сообщил глава Белгородского района Белгородской области Владимир Перцев.

Он назвал недостоверными сведения о шести снарядах, упавших на местном кладбище. По словам чиновника, речь идёт об одном боеприпасе в поле.

"Был прилёт снаряда со стороны Украины, но не на кладбище, а в поле. Это был один снаряд, а не шесть, как это преподносят в недостоверных источниках", — отметил Перцев.

Глава района добавил, что в результате атаки никто не пострадал, также не получили повреждения объекты инфраструктуры.

Село Отрадное расположено в семи километрах от границы с Украиной.