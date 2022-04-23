Под Брянском нашли взрывное устройство на железнодорожном полотне

На железной дороге в Брянской области по счастливой случайности обнаружили самодельное взрывное устройство.

Как сообщает Telegram-канал Baza, в районе станций Снежетьская и Белые Берега электромеханик нашёл самодельное взрывное устройство (СВУ) в релейном шкафу во время плановой проверки оборудования.

Электромеханик сообщил о находке диспетчеру, но потом, не дожидаясь полиции, унёс устройство подальше от железнодорожного полотна. Прибывшие на место стражи правопорядка подтвердили, что железнодорожный работник помог предотвратить взрыв.

Взрывное устройство, снабжённое таймером и аккумулятором, было отправлено на экспертизу.

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