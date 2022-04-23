В Запорожской области в селе Акимовка выпивший местный житель снял российский флаг. Эта новость уже попала в различные социальные сети.
В ролике, который распространился в Сети, видно, как мужчина у магазина спускает флаг России с флагштока.
А позже на странице начальника милиции и бывшего советника главы Министерства обороны Украины освобожденного города Энергодар появился ролик, где "герой" раскаивается в своём поступке.
"Злоумышленником" оказался местный 1959 г. р., накануне употребивший немало алкоголя. Конечно, этот видеоролик украинская пропаганда не показывает.
"Вчера в состоянии сильного алкогольного опьянения совершил проступок, снял флаг Российской Федерации на центральной площади. За что раскаиваюсь и советую никому больше не повторять такого", — кается мужчина.
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Российская сторона в скором времени удивит противника сменой тактики и применением нового вооружения в ходе СВО, считает эксперт Александр Перенджиев.