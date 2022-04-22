Вандалы подожгли православный храм в украинском Гостомеле

В Гостомеле неизвестные подожгли Свято-Покровскую церковь, относящуюся к Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщает Telegram-канал "Сводки ополчения Новороссии".

"В Гостомеле подожгли храм УПЦ Московского патриархата", — говорится в сообщении.

По данным канала, церковь относится к древним историческим памятникам. Причиной поджога могли стать проповеди, которые не нравились части местного населения.

"Последние десятилетия местный батюшка проводил антиевропейскую и промосковскую пропаганду", — цитируют "Сводки ополчения Новороссии" украинские паблики в соцсетях.