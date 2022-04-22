В Гостомеле неизвестные подожгли Свято-Покровскую церковь, относящуюся к Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщает Telegram-канал "Сводки ополчения Новороссии".
"В Гостомеле подожгли храм УПЦ Московского патриархата", — говорится в сообщении.
По данным канала, церковь относится к древним историческим памятникам. Причиной поджога могли стать проповеди, которые не нравились части местного населения.
"Последние десятилетия местный батюшка проводил антиевропейскую и промосковскую пропаганду", — цитируют "Сводки ополчения Новороссии" украинские паблики в соцсетях.
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