Власти Запорожья заявили о падении самолёта Ан-26

Обстоятельства авиаинцидента с самолётом Ан-26 выясняют власти Запорожской области Украины.

Как сообщает областная администрация, самолёт упал на территории региона утром 22 апреля.

"Сегодня утром в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет АН-26", - говорится в сообщении администрации.

Согласно сведениям областных властей, упавший борт выполнял технический рейс. В результате авиаинцидента есть пострадавшие. О жертвах, а также о точном числе пострадавших информации нет.

"Обстоятельства выясняются. Подробности позже", - заявили в администрации.