Обстоятельства авиаинцидента с самолётом Ан-26 выясняют власти Запорожской области Украины.
Как сообщает областная администрация, самолёт упал на территории региона утром 22 апреля.
"Сегодня утром в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет АН-26", - говорится в сообщении администрации.
Согласно сведениям областных властей, упавший борт выполнял технический рейс. В результате авиаинцидента есть пострадавшие. О жертвах, а также о точном числе пострадавших информации нет.
"Обстоятельства выясняются. Подробности позже", - заявили в администрации.
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