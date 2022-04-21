Экс-начальника отделения полиции осудили за госизмену в Курской области

Приговор по делу о госизмене вынес Курский областной суд.

По информации пресс-службы суда, по обвинению в преступлении осуждён бывший начальник ОМВД России по Золотухинскому району Курской области. Его дело, которое расследовали сотрудники ФСБ РФ, рассматривал коллегиальный состав суда. Процесс был закрытым.

Сообщается, что подсудимый, которому инкриминировались сбор и передача за рубеж сведений, составляющих гостайну, свою вину в ходе следствия и на суде не признал.

Сторона обвинения просила дать экс-правоохранителю к 16 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 250 тысяч рублей и лишить его звания "подполковник полиции".

Суд приговорил бывшего начальника отделения МВД к 13 годам колонии строгого режима, штрафу в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, осуждённый лишён звания "подполковник полиции".

Сообщается, что приговор ещё не вступил в законную силу.