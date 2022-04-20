СК проверяет информацию о наличии камеры в туалете школы в Бурятии

Следственный комитет запустил проверку после появления в СМИ информации о наличии скрытой камеры видеонаблюдения в туалете одной из школ Бурятии. Об этом сказано на официальном сайте ведомства.

В среду, 20 апреля, сетевые издания региона начали сообщать о том, что работники Нижнесаятуйской средней общеобразовательной школы установили в вентиляционном отверстии видеокамеру.

"Директор школы подтвердил журналистам факт осуществления в туалете скрытого видеонаблюдения за детьми", — прокомментировали в СК РФ по республике Бурятия.

Специалисты организовали доследственную проверку, чтобы выяснить, действительно ли в школе нарушалась неприкосновенность частной жизни детей. Следователи установят все обстоятельства происшествия, а действиям сотрудников школы дадут объективную правовую оценку.

В прошлом году компания "Юнилевер Русь" организовала конкурс на худший школьный туалет, пообещав отремонтировать тот, который наберёт больше всего лайков. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков тогда заявлял, что не считает такое состязание попыткой дискредитировать власть.