Жители ЛНР рассказали об обстреле с вертолёта очереди за хлебом

Российским следователям стали известны факты обстрела с вертолёта мирных граждан в ЛНР украинскими военными. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

О случившемся сотрудникам СК рассказали жители города Счастье в ЛНР. По словам одной из женщин, еще в 2014 году украинские военнослужащие обстреляли людей, стоявших в очереди за хлебом. В тот день погибла дочь свидетельницы.

"Подошли к магазину, там очередь была. Пообещали привезти хлеб, и с вертолёта прямо в толпу стреляли вояки украинские", — рассказала женщина военным следователям.

Ранее Следственный комитет России возбудил дело по факту геноцида украинскими военными жителей Счастья. В рамках расследования сотрудники ведомства продолжают сбор доказательств неоднократного применения армией Украины различных типов вооружения в целях уничтожения русскоговорящего населения.