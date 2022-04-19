МВД ЛНР заявило о предотвращении диверсии ВСУ в Харьковской области

В Харьковской области сотрудники МВД ЛНР предотвратили диверсию ВСУ, нацеленную на дискредитацию российских военных.

По информации МВД ЛНР в селе Цуповка местные жители сообщили правоохранителям, что в одном из заброшенных домов могут скрываться украинские диверсанты. При проверке этой информации в указанном доме сотрудники МВД обнаружили упакованную военную форму с российскими знаками отличия, а также коктейли "Молотова", оружие и боеприпасы.

"Характер содержимого в обнаруженном схроне обоснованно указывает на планомерную и тщательную подготовку, с вариантами отхода, диверсии с целью дискредитации военнослужащих Российской Федерации", — отмечается в сообщении ведомства.

В настоящее время по факту обнаружения схрона проводится проверка.