Сотрудники ФСБ пресекли деятельность 28 подпольных мастерских, занимавшихся модернизацией оружия и изготовлением боеприпасов.
По информации ведомства, операция по выявлению нелегальных оружейников прошла в 33 российских регионах. В ходе неё сотрудники ФСБ пресекли незаконную деятельность 92 человек, участвовавших работе подпольных мастерских.
Силовики изъяли из незаконного оборота 560 единиц огнестрельного оружия, произведённого в РФ и за рубежом, в том числе более 20 пулемётов и три десятка автоматов.
Кроме того, изъято более 50 кг взрывчатки, сотни детонаторов, 67 гранат и 30 артиллерийских боеприпасов, десятки тысяч патронов, а также глушители и запчасти для огнестрельного оружия.
"Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается", — говорится в сообщении ведомства.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Житель Мариуполя заявил, что националистов из отряда "Азов"* не уважали в городе, ведь они хотели построить Украину "под себя".