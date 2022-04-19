ФСБ пресекла работу подпольных оружейных мастерских в 33 регионах РФ

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность 28 подпольных мастерских, занимавшихся модернизацией оружия и изготовлением боеприпасов.

По информации ведомства, операция по выявлению нелегальных оружейников прошла в 33 российских регионах. В ходе неё сотрудники ФСБ пресекли незаконную деятельность 92 человек, участвовавших работе подпольных мастерских.

Силовики изъяли из незаконного оборота 560 единиц огнестрельного оружия, произведённого в РФ и за рубежом, в том числе более 20 пулемётов и три десятка автоматов.

Кроме того, изъято более 50 кг взрывчатки, сотни детонаторов, 67 гранат и 30 артиллерийских боеприпасов, десятки тысяч патронов, а также глушители и запчасти для огнестрельного оружия.

"Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается", — говорится в сообщении ведомства.