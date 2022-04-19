Группу подозреваемых в шпионаже и госизмене задержали сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Комитетом национальной безопасности по подозрению в шпионаже, государственной измене, незаконном собирании и разглашений государственных секретов задержана группа лиц, в том числе гражданин иностранного государства", — говорится в сообщении КНБ.
В настоящее время задержанные по решению следственного суда заключены под стражу. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям "Государственная измена", "Шпионаж", а также "Незаконное собирание и разглашение государственных секретов".
"Уголовные дела имеют гриф "Секретно", в связи с чем, иная информация в интересах следствия не разглашается", — отмечается в сообщении.
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