В Казахстане заявили о задержании группы подозреваемых в шпионаже и госизмене

Группу подозреваемых в шпионаже и госизмене задержали сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Комитетом национальной безопасности по подозрению в шпионаже, государственной измене, незаконном собирании и разглашений государственных секретов задержана группа лиц, в том числе гражданин иностранного государства", — говорится в сообщении КНБ.

В настоящее время задержанные по решению следственного суда заключены под стражу. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям "Государственная измена", "Шпионаж", а также "Незаконное собирание и разглашение государственных секретов".

"Уголовные дела имеют гриф "Секретно", в связи с чем, иная информация в интересах следствия не разглашается", — отмечается в сообщении.