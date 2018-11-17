ЦРУ вычислило заказчика убийства Хашогги в королевской семье

ЦРУ придерживается мнения, что приказ об убийстве журналиста Джамаля Хашогги отдал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд.

Об этом сообщает американское издание The Washington Post.

Авторы материала заявляют о том, что спецслужбы Соединенных Штатов Америки придерживаются именно такой точки зрения. По словам представителей ЦРУ, действующая в Саудовской Аравии власть якобы неоднократно связывалась с Джамалем Хашогги, проживающим на тот момент в США. Так, брат наследного принца Халид бен Салман, сообщает The Washington Post, уговаривал посетить Джамаля Хашогги посольство Садовской Аравии в Турции и уверял, что жизни и безопасности его ничего не угрожает.

Отметим, что именно в этом посольстве одиозного оппозиционного журналиста и убили. Американское издание придерживается мнения, что наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салман Аль Сауду ничего не стоило убить неугодного Хашогги — власть наследного принцы в стране неприлично велика.

Любопытно, что в Саудовской Аравии уже выступили с опровержением информации, поступившей от американских спецслужб. Там заявили, что никто, в том числе и брат наследного принц Халид бен Салман, не разговаривал с Джамалем Хашогги.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что преступники делали аудиозапись последних минут жизни несчастного журналиста. Так, умирая от удушья, Джамаль Хашогги сказал: "Я задыхаюсь".

Фото: официальная страница ЦРУ в facebook. com

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