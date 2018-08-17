Москвичка нашла секретные документы в одном из заброшенных зданий столицы

В Москве на Большой Черемушкинской улице обнаружен заброшенный отдел полиции. В этом же здании располагался и упраздненный филиал Федеральной миграционной службы. А внутри — кипы бумаг, стопки паспортов, кучи уголовных и административных дел.

Фотографии никем не охраняемых документов в свой Instagram выложила московский блогер. Девушка промышляет тем, что лазает по разным заброшенным стройками и другим забытым объектам. По ее словам, внутрь отдела полиции она попала без каких-либо препятствий. Заброшенное здание окружает забор, утверждает она, но входные двери оказались не заперты.

Москвичка посетовала на то, что никто не беспокоится о защите личных данных россиян.

На данный момент известно, что заброшенным отделом полиции заинтересовался Следственный комитет РФ. В ведомстве заявили о начатой проверке и заявили, что непременно накажут виновных, а все документы направят туда, куда нужно.

Вполне возможно, что действия ответственных лиц могут быть расценены, как халатность — ст. 293 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что владельцы турецкого отеля обвинили россиянку в том, что своими фото в купальнике она отпугивает клиентов. Девушка также опубликовала снимки в своем аккаунте в Instagram.

Фото: Fotodom. ru

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