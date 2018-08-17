Москвичка нашла секретные документы в одном из заброшенных зданий столицы

В Москве на Большой Черемушкинской улице обнаружен заброшенный отдел полиции. В этом же здании располагался и упраздненный филиал Федеральной миграционной службы. А внутри — кипы бумаг, стопки паспортов, кучи уголовных и административных дел.
Фотографии никем не охраняемых документов в свой Instagram выложила московский блогер. Девушка промышляет тем, что лазает по разным заброшенным стройками и другим забытым объектам. По ее словам, внутрь отдела полиции она попала без каких-либо препятствий. Заброшенное здание окружает забор, утверждает она, но входные двери оказались не заперты.
Москвичка посетовала на то, что никто не беспокоится о защите личных данных россиян.
На данный момент известно, что заброшенным отделом полиции заинтересовался Следственный комитет РФ. В ведомстве заявили о начатой проверке и заявили, что непременно накажут виновных, а все документы направят туда, куда нужно.
Вполне возможно, что действия ответственных лиц могут быть расценены, как халатность — ст. 293 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что владельцы турецкого отеля обвинили россиянку в том, что своими фото в купальнике она отпугивает клиентов. Девушка также опубликовала снимки в своем аккаунте в Instagram.
Фото: Fotodom. ru
Читайте также:
Числом 666 помечены все россияне | Правда. Ру
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Эксперты склоняются к мысли, что мир вступает в эпоху глобальных, непредсказуемых и смертоносных событий. Будут рушиться биржи, карьеры, религии и страны.
Скупавший "левые" партии и метавшийся между "левым" и "правым" поворотами олигарх Ходорковский ставит на леваков, которые с удовольствием его расстреляли бы...
Украинцы берут деньги американских налогоплательщиков и наносят удар в спину военно-морскому флоту Соединенных Штатов Америки.
Почему химическое оружие все чаще используется для провокаций, в том числе для политических атак на Россию? Насколько применение химоружия масштабно в реальности? Как работает Организация по запрещению химического оружия и насколько она политизирована? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт по химическому оружию Антон Уткин.