Американский полицейский обезвредил 87-летнюю старушку выстрелом из тазера

Полиция, которая применила электрошокер к 87-летней бабушке, когда она собирала одуванчики, утверждает, что это было сделано вместо того, чтобы применить "смертельную силу", отмечает Sky News.

Рабочий детского клуба в Чатсуорте, штат Джорджия, вызвал 911, увидев Марту аль Бишару, не знающую английского языка. Женщина с помощью ножа срезала цветы на территории клуба возле своего дома.

Госпожа Бишара приехала из Сирии и говорит только по-арабски. Она собирала одуванчики, чтобы приготовить салат для своего 71-летнего мужа. Когда офицеры прибыли на вызов, они пытались прояснить ситуацию. "Мы пытались говорить с ней, убеждали бросить нож, — сказал глава полиции Чатсворта Джош Этеридж. — Мы не знали, что она не понимала нас".Полиция отмечает, что просила женщину бросить нож, используя жесты. Этеридж убежден, использование тазера было оправдано: "87-летняя женщина с ножом может нанести вред офицеру".

После применения тазера на женщину закрепили наручники и арестовали. Внучка Марты аль Бишару отметила, что ее бабушка не выглядела опасной.

Сейчас сирийка боится выйти на улицу, у нее проблемы со сном. Кроме того, женщине кажется, что ее застрелили.

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