Епископа Льежа ограбили с почтением и уважением

Инцидент произошел в бельгийском городке Льеж. Местного епископа Жан-Пьера Дельвиля ограбили неизвестные.

Но священнослужитель отметил, что грабители отнеслись к нему с уважением. Конечно, отмечает епископ, преступники угрожали ему, но выразили почтение его сану. Грабители требовали от него денег и золота, но Жан-Пьер Дельвиль сказал им, что у него нет ни того, ни другого.

Бельгийского священнослужителя грабители вместе с его крестником заперли в ванной. Они утверждали, что являются выходцами из Германии, а деньги им нужны на лечение маленькой больной девочки.

Несмотря на слова епископа о том, что в квартире у него ничего ценного нет, они нашли чем поживиться. Преступники умыкнули у Жан-Пьера Дельвиля несколько дорогих картин, три церковных вазы, а также отыскали и деньги — 20 тысяч евро они забрали с собой. По словам епископа, он собирался потратить их на рабочую поездку в Таиланд.

Бельгийский епископ обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов уже занялись расследованием преступления.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о другом ограблении, произошедшем в Уфе. Там неизвестный ограбил молодого человека из-за того, что у того были слишком длинные волосы. В ходе конфликта преступник обещал ему "подправить" прическу.

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