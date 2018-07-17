Белорусы объявили "палачом" Александра Суворова

В Кобрине появился плакат с изображением Александра Суворова в образе вампира. Его разместили на стене недалеко от дома-музея, посвященного полководцу. Об этом сообщает газета "Взгляд".
Музей расположился в здании, которое перешло во владение в Суворову в 1790 году. Это произошло после того, как под его руководством было подавлено антироссийское восстание в Белоруссии.
"Картина" с Суворовым-вампиром - это призыв не прославлять "палача" и человека, поработившего белорусов, считают инициаторы своеобразной акции.
"Его войска отобрали у белорусов Свободу. Жители Кобрина стали личными рабами Суворова. Об этом нужно помнить. Прославление палача - позор!", - написали неизвестные на плакате.
Фотографию опубликовали на портале "Радио Свобода".
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