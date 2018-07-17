Подавшего в отставку главу СК Москвы задержала ФСБ

Бывшего главу столичного СК Алексея Дрыманова задержали сотрудники ФСБ. Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на свои источники в Следственном комитете. Ранее Дрыманов подал рапорт об отставке с должности начальника Главного следственного управления по Москве.

Сообщается, что его задержали в качестве подозреваемого по уголовному делу. Эту информацию подтвердили также три собеседника, близкие к СК, сообщает "РБК".

"Глава ГСУ был задержан в рамках ст. 91 УПК РФ", - так прокомментировал "РБК" ситуацию один из них.

Статья 91 УПК РФ включает в себя основания для задержания подозреваемого.

Предполагается, что вопрос об аресте бывшего главы столичного СК будут решать в среду.