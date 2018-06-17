Пассажирский поезд сошел с рельсов в Казахстане

Пассажирский поезд, следовавший из Астаны в Алма-Ату, сошел с рельсов. ЧП произошло в Шуском районе Жамбылской области (Казахстан).

На данный момент известно об 1 погибшем и 3 травмированных, сообщил официальный представителя комитета по ЧС МВД Руслан Иманкулов.

Спикер уточнил, что ЧП случилось с 8 вагонами, 3 оказались на боку. Всех пострадавших доставят на станцую Шу.

В соцсетях уже выложили видеозаписи, как люди пытаются через окна самостоятельно выбраться из поезда.