Пассажирский поезд сошел с рельсов в Казахстане

Пассажирский поезд, следовавший из Астаны в Алма-Ату, сошел с рельсов. ЧП произошло в Шуском районе Жамбылской области (Казахстан).
На данный момент известно об 1 погибшем и 3 травмированных, сообщил официальный представителя комитета по ЧС МВД Руслан Иманкулов.
Спикер уточнил, что ЧП случилось с 8 вагонами, 3 оказались на боку. Всех пострадавших доставят на станцую Шу.
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