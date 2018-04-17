Итальянскому чиновнику прислали письмо с угрозами на древнегреческом

Итальянский чиновник получил по почте угрозы на древнегреческом языке. По данным экспертов, текст является фрагментом из трагедии Эсхила "Агамемнон".

Бюрократ из Аквавива-делле-Фонте на юге страны получил анонимное письмо с угрозами на древнегреческом языке и опубликовал послание в Facebook.

Письмо представляет собой рукописный фрагмент из трагедии Эсхила "Агамемнон", в котором провидица Кассандра пророчествует "жалкую долю". Сам чиновник - местный житель Эустачо Бусто - занимается в провинции Бари вопросами коммунального хозяйства.

Стоит отметить, что в 2015 году Бусто запустил коррупционный скандал, который привел к процессу над десятком чиновников, в том числе над мэром соседнего города Альтамура.

Тогда чиновник отказался от взятки в 5 тысяч евро за помощь в получении подряда на ремонт местного театра, а затем обратился в полицию.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что в Италии на международной выставке полиция без объяснения причин арестовала крымские вина. Об этом сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов.

По его словам, крымские предприятия представляли свою продукцию на международной выставке вина в итальянском городе Верона. Накануне итальянские правоохранители по неустановленной причине арестовали всю крымскую продукцию, с чем теперь разбирается министерство иностранных дел.

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