В Санкт-Петербурге под мостом на улице Софийская произошла очередная авария с участием автомобиля "Газель".
Как пишет Ridus.ru, ДТП случилось возле моста с надписью "Газель" не проедет". Отмечается, что это уже 146-й автомобиль, который стал жертвой импровизированного "Моста глупости".
Это место находится на путепроводе на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги. Мост был построен в 2011 году. Его особенностью является тот факт, что под ним могут проехать лишь автомобили ниже 2,7 метра.
При этом мост оборудован всеми предупреждающими знаками, что не мешает водителям "Газелей" снова и снова пытаться проехать под этим мостом.
"Правда.Ру" ранее информировала о том, что в автомобиле, попавшем в ДТП в Сочи, была обнаружена двухлетняя девочка с ножевыми ранениями. Об этом сообщил представитель СУ СК по Краснодарскому краю.
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