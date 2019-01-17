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Источник Правда.Ру

Московский пенсионер умер, подавившись сосиской

Происшествия

Прибывшие по срочному вызову в квартиру на Ленинградском проспекте Москвы врачи обнаружили 72-летнего мужчину мертвым. В четверг 17 января за обедом около 14.00 старик подавился куском вареной сосиски. Находившаяся рядом супруга не смогла спасти пенсионера.

Московский пенсионер умер от сосиски.

По информации "МК", бывший инженер Виктор Александрович находился в здравом уме, самостоятельно передвигался и не имел проблем с приемом пищи. Отварные сосиски были одним из любимых блюд покойного.

Согласно предварительной версии, за обедом пенсионер плохо пережевал и проглотил слишком большой кусок сосиски, который попал в дыхательные пути. Виктор Александрович закашлялся, затем повалился на пол, начал хрипеть, лицо его посинело.

Жена пенсионера стучала ему по спине, полагая, что от этого застрявший кусок провалится в пищевод, но это не помогло. Врачи прибыли по ее вызову в течение 10 минут, но к этому времени Виктор Александрович умер.

Вдова считает произошедшее несчастным случаем.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в детском саду в Свердловской области скончался двухлетний ребенок, подавившийся булочкой, а в Татарстане умер 10-месячный малыш, проглотивший деревянный шарик.

Источник фото: "Правда.Ру"

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Темы смерть сосиска
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