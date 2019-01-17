Московский пенсионер умер, подавившись сосиской

Прибывшие по срочному вызову в квартиру на Ленинградском проспекте Москвы врачи обнаружили 72-летнего мужчину мертвым. В четверг 17 января за обедом около 14.00 старик подавился куском вареной сосиски. Находившаяся рядом супруга не смогла спасти пенсионера.

По информации "МК", бывший инженер Виктор Александрович находился в здравом уме, самостоятельно передвигался и не имел проблем с приемом пищи. Отварные сосиски были одним из любимых блюд покойного.

Согласно предварительной версии, за обедом пенсионер плохо пережевал и проглотил слишком большой кусок сосиски, который попал в дыхательные пути. Виктор Александрович закашлялся, затем повалился на пол, начал хрипеть, лицо его посинело.

Жена пенсионера стучала ему по спине, полагая, что от этого застрявший кусок провалится в пищевод, но это не помогло. Врачи прибыли по ее вызову в течение 10 минут, но к этому времени Виктор Александрович умер.

Вдова считает произошедшее несчастным случаем.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в детском саду в Свердловской области скончался двухлетний ребенок, подавившийся булочкой, а в Татарстане умер 10-месячный малыш, проглотивший деревянный шарик.

Источник фото: "Правда.Ру"

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