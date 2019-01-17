Московский пенсионер умер, подавившись сосиской

Прибывшие по срочному вызову в квартиру на Ленинградском проспекте Москвы врачи обнаружили 72-летнего мужчину мертвым. В четверг 17 января за обедом около 14.00 старик подавился куском вареной сосиски. Находившаяся рядом супруга не смогла спасти пенсионера.
По информации "МК", бывший инженер Виктор Александрович находился в здравом уме, самостоятельно передвигался и не имел проблем с приемом пищи. Отварные сосиски были одним из любимых блюд покойного.
Согласно предварительной версии, за обедом пенсионер плохо пережевал и проглотил слишком большой кусок сосиски, который попал в дыхательные пути. Виктор Александрович закашлялся, затем повалился на пол, начал хрипеть, лицо его посинело.
Жена пенсионера стучала ему по спине, полагая, что от этого застрявший кусок провалится в пищевод, но это не помогло. Врачи прибыли по ее вызову в течение 10 минут, но к этому времени Виктор Александрович умер.
Вдова считает произошедшее несчастным случаем.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в детском саду в Свердловской области скончался двухлетний ребенок, подавившийся булочкой, а в Татарстане умер 10-месячный малыш, проглотивший деревянный шарик.
Источник фото: "Правда.Ру"
Читайте также
Что делать, если вы подавились
Самая первая помощь: опасные заблуждения
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
После инцидента в Магнитогорске законодатели предложили ввести ряд мер, которые должны обезопасить многоквартирные дома от утечек бытового газа.
После инцидента в Магнитогорске законодатели предложили ввести ряд мер, которые должны обезопасить многоквартирные дома от утечек бытового газа.
Состав экспертов «Единой России» не поддержали идею, которая обязывает всех госслужащих, а также муниципальных чиновников и парламентариев раскрывать размер своей пенсии. Об этом сообщают в СМИ.
Есть ли России дело до всей этой истории с Brexit? Если мы не мазохисты, то мы - за Brexit , считает эксперт Николай Платошкин.