Поножовщину устроили дети в челябинской школе

В Челябинской области в поселке Смольное полиция разбирается в обстоятельствах ссоры между школьниками с применением холодного оружия. Один из юношей госпитализирован, сообщают местные СМИ.

Фото: REX

По словам педагогов, причиной ссоры между 16-летним и 17-летним подростками стала незначительная перебранка. Якобы один мальчик приказал другому слезть с подоконника, а тот отказался. Дело было на перемене, один из ссорящихся достал перочинный нож.

Родители пострадавшего подростка тут же были вызваны в школу, как и экстренные службы. Нож попал ему между ребер. Оба мальчика учатся в классе для детей с ограниченными возможностями здоровья. 17-летнего несколько раз оставляли на второй год, потому что он отличался плохим поведением и донимал одноклассников.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что представитель пермской прокуратуры сообщил, что суд на два месяца арестовал двух подростков, устроивших драку с поножовщиной в пермской школе.

По данным правоохранителей, молодые люди пока останутся в больнице. Когда состояние подозреваемых стабилизируется, их доставят в СИЗО.

Выездное заседание суда состоялось в городской больнице №4, где подростки проходят лечение после операций.

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