Специалисты Национальной метеорологической службы США зафиксировали падение метеорита вблизи города Детройт (Мичиган).
В ведомственном Twitter пояснили, что явление было зафиксировано камерами наружного наблюдения и видеорегистраторами.
"После изучения данных, Национальная метеорологическая служба может подтвердить, что вспышка и хлопок были вызваны не громом или молнией, а, вероятнее всего, метеоритом. Мы продолжаем следить за информацией от астрономических агентств для официального подтверждения", - говорится в посте ведомства.
Отметим, что в Геологической службе США также подтвердили факт падения метеорита. Сообщается, что небесное тело упало в восьми километрах от поселка Нью-Хейвен и вызвал землетрясение магнитудой 2,0.
Напомним, для ученых, и для читателей апокалиптические прогнозы возможного столкновения Земли с космическими объектами стали почти привычными.
И чем больше развиваются космические технологии, тем шире возможности у человечества наблюдения за потенциально опасными объектами. А значит - продолжают множиться страшные рассказы о том, что будет, если эти объекты все-таки не пролетят мимо нашей планеты.
Астрофизики мира в нынешнем году насчитали 800 метеоритов комет и астероидов, которые могут столкнуться с Землею. Все они занесены в специальный реестр. И чем ближе дата возможной "встречи" с ними, тем более пристально человечество следит за поведением этих объектов.
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