В Белгородской области от обстрелов со стороны Украины пострадали 46 жилых домов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что после обстрела региона со стороны Украины в приграничном селе Журавлёвка оказались повреждены 46 домов.

В четверг, 14 апреля Гладков сообщал, что Вооружённые силы Украины обстреляли село Журавлёвка. Помимо повреждений, которые получили дома, осколками был ранен 37-летний мужчина.

"Сегодня выехал в Журавлевку. 46 жилых домов имеют повреждения, где-то разбиты окна, где-то посечены заборы. При этом 6 домов необходимо восстанавливать полностью. К восстановительным работам постараемся приступить после Пасхи, потому что опасность пока сохраняется", — сказал Гладков.

Он добавил, что от украинских снарядов пострадали 36 автомобилей. Глава региона пообещал помощь всем людям, чьё имущество было повреждено.

По его словам, большая часть селян эвакуирована, однако в Журавлёвке остаются пожилые люди, которые не хотят покидать дома. За их безопасностью круглосуточно следят сотрудники полиции, Росгвардии и добровольной народной дружины, отметил губернатор.