Baza: бывшего вице-президента "Газпромбанка" Аваева и его семью нашли мёртвыми

Российские журналисты сообщили, что бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева и его близких людей обнаружили убитыми в Москве. Их нашла родственница, которая не могла дозвониться до членов семьи и пришла в дом на Университетском проспекте, заявили в СМИ.

По информации Baza, правоохранители пока не знают причины трагедии. Предположительно, 51-летний Аваев застрелил из пистолета свою жену Елену и 13-летнюю дочь Марию. Как написали журналисты, эту версию сформулировали из-за оружия, которое нашли в руках у экс-работника "Газпромбанка". В СМИ предположили, что бывший вице-президент мог покончить с собой.

Ранее в Тюмени силовики задержали 14-летнего мальчика. Его обвинили в подготовке к массовому убийству. В результате обысков у подростка нашли ножи и компонент для создания взрывчатки.