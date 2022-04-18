Российские журналисты сообщили, что бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева и его близких людей обнаружили убитыми в Москве. Их нашла родственница, которая не могла дозвониться до членов семьи и пришла в дом на Университетском проспекте, заявили в СМИ.
По информации Baza, правоохранители пока не знают причины трагедии. Предположительно, 51-летний Аваев застрелил из пистолета свою жену Елену и 13-летнюю дочь Марию. Как написали журналисты, эту версию сформулировали из-за оружия, которое нашли в руках у экс-работника "Газпромбанка". В СМИ предположили, что бывший вице-президент мог покончить с собой.
Ранее в Тюмени силовики задержали 14-летнего мальчика. Его обвинили в подготовке к массовому убийству. В результате обысков у подростка нашли ножи и компонент для создания взрывчатки.
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Российские военные предложили боевикам нацбатов и иностранным наёмникам, находящимся в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие.
Российские военные предложили боевикам нацбатов и иностранным наёмникам, находящимся в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие.