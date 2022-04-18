В Минобороны РФ заявили о планируемых Киевом обстрелах храмов Украины на Пасху

Провокации с обстрелами храмов готовятся в Пасхальную ночь в ряде областей Украины властями страны при поддержке Запада, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"Киевский режим при поддержке ряда западных стран завершает подготовку изощрённых чудовищных провокаций с многочисленными жертвами в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях", - сказал Мизинцев.

По его словам, из состава нацбатальонов уже сформировано свыше семи десятков мобильных групп, которые в ночь на Пасху должны обстреливать храмы и церкви из миномётов, установленных на внедорожниках и фургонах. Впоследствии в произошедшем планируется обвинить российских военных.

Мизинцев отметил, что у Минобороны РФ есть доказательства подготовки провокаций с обстрелами церквей в Пасхальную ночь.

"Заблаговременно предупреждаем страны "цивилизованного Запада" во главе с США о том, что Российская Федерация имеет оперативную доказательную базу о готовящихся очередных ужасных преступлениях киевского режима", - подчеркнул начальник Национального центра управления обороной.