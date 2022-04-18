Автобус с туристами попал в ДТП в турецкой Анталье

В Турции автобус, перевозивший британских туристов, попал в ДТП. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным информагентства, инцидент произошёл в Анталье, машина вылетела с трассы из-за лопнувшей шины. В происшествии пострадали не менее десяти человек.

В автобусе не было российских граждан, уточнил атташе генконсульства РФ в Анталье Дмитрий Кошкин.

"Автобус перевозил группу туристов из Великобритании. Среди пострадавших российских туристов нет", — приводит его слова РИА Новости.