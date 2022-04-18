В Турции автобус, перевозивший британских туристов, попал в ДТП. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным информагентства, инцидент произошёл в Анталье, машина вылетела с трассы из-за лопнувшей шины. В происшествии пострадали не менее десяти человек.
В автобусе не было российских граждан, уточнил атташе генконсульства РФ в Анталье Дмитрий Кошкин.
"Автобус перевозил группу туристов из Великобритании. Среди пострадавших российских туристов нет", — приводит его слова РИА Новости.
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