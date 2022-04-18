ФСБ пресекла подготовку теракта в КЧР

Троих россиян заподозрили в подготовке теракта в КЧР. Об этом сообщает ФСБ РФ.

"Федеральной службой безопасности на территории Карачаево-Черкесской Республики пресечена подготовка террористического акта. В Черкесске задержаны трое граждан России, осуществлявших его подготовку", — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Как рассказали в ФСБ, задержанные действовали по указанию представителей запрещённой на территории РФ международной террористической организации. Сообщается, что теракт предполагалось совершить на одном из объектов органов власти.

По месту жительства подозреваемых силовики обнаружили компоненты для самодельного взрывного устройства, схему объекта предполагаемой террористической атаки, а также переписку с боевиками запрещённой организации.

В настоящее время задержанные стали фигурантами дела, возбуждённого по статьям УК РФ "Приготовление к террористическому акту в составе группы лиц" и "Участие в деятельности террористической организации".