Страстная пятница в Иерусалиме превратилась в "кровавую"

15 апреля — так совпало — важные религиозные праздники отмечали представители трёх конфессий. На эту пятницу пришлись католическая Страстная пятница, Рамадан и Песах. И на Ближнем Востоке в святой для верующих день произошла эскалация насилия.

Напряженная атмосфера последних дней разрядилась в беспорядках на Храмовой горе, священной для евреев и мусульман, в Иерусалиме. Израильские подразделения вторглись в мечеть Аль-Акса. По данным палестинской службы спасения Красный Полумесяц, там было ранено 150 палестинцев. Ещё 300 арестованы.

"Израильские силы безопасности применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули непосредственно в мечети Аль-Акса и в мечети Аль-Акса", — сообщает Jerusalem Post.

По данным израильской полиции, инцидент произошел после окончания утренних молитв и был спровоцирован "небольшой группой из 100 демонстрантов, которые бросали в еврейских верующих и израильских полицейских камни и куски дерева".

По неподтверждённым данным, в то время около 12 000 верующих мусульман находились на Храмовой горе и вокруг нее.

Версия вторая. Противоположная

Палестинское информационное агентство Мэн, напротив, объявило, что насилие вспыхнуло на рассвете в пятницу, когда израильские оккупационные войска совершили налет на мечеть Аль-Акса через марокканские ворота, также известные как ворота Муграби, и "обрушили на верующих шквал шумовых гранат и резиновых пуль".

Представитель агентства добавил, что израильские вооруженные силы препятствовали работе машин скорой помощи, которые подъезжали к входным воротам мечети, и подытожил:

"Между оккупационными войсками и сотнями молодых людей, находившихся во дворах аль-Аксы, произошли ожесточенные столкновения".

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид прокомментировал происходящее следующим образом:

"Насилие, совершаемое сегодня утром на Храмовой горе, непростительно и противоречит любой религиозной вере в Израиле. […] Мы исповедуем свободу вероисповедания".