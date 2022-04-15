Бастрыкин поручил расследовать минирование плотины и эстакады в ДНР

Российские следователи выяснят обстоятельства минирования плотины и эстакады в ДНР. Соответствующие поручения дал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

По информации СКР, украинскими националистами заминирована плотина на водохранилище Углегорской ТЭЦ в Светлодарске. В случае подрыва плотины могут быть затоплены нескольких населённых пунктов, общая численность жителей которых превышает 15 тысяч человек.

Согласно сведениям Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине, в городе Константиновка Краматорского района националистами заминирована автомобильная эстакада через железнодорожные пути по улице Белоусова. Сообщается, что боевики планируют подорвать эстакаду и распространить информацию об инциденте в западных СМИ, обвинив в произошедшем российских военных.

В СКР сообщили, что глава ведомства Бастрыкин поручил установить, кто из командиров ВСУ принял решение о минировании плотины в Светлодарске. Также следователям предстоит выяснить, кто причастен к подготовке провокации в отношении российских военных в Константиновке.