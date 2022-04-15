Житель Челябинской области убил мать и 2,5 месяца занимался людоедством

Мужчина в Челябинской области подозревается в убийстве своей матери во время бытовой ссоры, сообщает региональное следственное управление СК.

По данным ведомства, трагедия произошла в городе Златоусте, где 25-летний молодой человек несколько раз ударил по голове свою мать. Мужчина задержан правоохранителями, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Как отмечает Telegram-канал Mash, убитой женщине было 48 лет, а ссора с сыном произошла из-за того, что она отказалась дать мужчине комплект ключей от квартиры. При этом тело женщины пролежало на балконе примерно 2,5 месяца, пока не было обнаружено правоохранителями. Всё это время молодой человек отрезал куски от трупа и употреблял в пищу.

"Он спрятал её тело на балконе и до 13 апреля отрезал от него куски, готовил и ел", — говорится в сообщении Mash.

В следственном управлении добавили, что в настоящее время решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании ему меры пресечения.