В результате обстрела Журавлёвки со стороны Украины повреждены более 20 домов

Заместитель руководителя Белгородской области Владимир Базаров заявил, что из-за атаки со стороны Украины в селе Журавлёвка повредились свыше 20 домов и школа. В данный момент чиновник находится в этом населённом пункте.

"Вместе с представителями Белгородского района осмотрели школу и обошли более 20 домов, чтобы зафиксировать нанесённый ущерб", — написал политик на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Москву не поступали просьбы помочь в восстановлении зданий в Белгородской и Брянской областях. Также, по словам пресс-секретаря президента РФ, разрушения нельзя назвать значительными.

Ранее стало известно, что 37-летний белгородец получил ранение в результате обстрела с украинской стороны. По информации властей региона, мужчина проигнорировал режим ЧС и эвакуацию.