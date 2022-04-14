Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что 37-летний житель белгородского села Журавлёвка получил лёгкое ранение в результате обстрела населённого пункта со стороны Украины.
Ранее глава региона сообщил о повреждении жилых домов после атаки Вооружённых сил Украины.
"К сожалению, в Журавлёвке есть пострадавший. Это местный житель 37 лет. Он получил легкое осколочное ранение в предплечье. Сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", — написал Гладков в своём Telegram-канале.
Губернатор отметил, что белгородец не должен был находиться дома, поскольку в селе введён режим чрезвычайной ситуации, а все его жители эвакуированы.
Утром 14 апреля село Грайворонского городского округа Сподарюшино подверглось атаке со стороны Украины. По словам Гладкова, жители приграничного населённого пункта не пострадали.
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